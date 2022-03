Serie A, il calendario delle prossime tre giornate: quando giocherà la Lazio

La Lega di Serie A ha comunicato anticipi e posticipi per le prossime tre giornate di Serie A. La Lazio sarà impegnata due volte di sabato

La Lega di Serie A ha comunicato gli anticipi e i posticipi per le prossime tre giornate di Serie A. Si parte dalla 31a in programma nel weekend del 2-3 aprire, al rientro dalla sosta per le nazionali. Poi spazio alla 32a e alla 33a che combacerà con il fine settimana di Pasqua. La Lazio non sarà mai impegnata nel canonico orario delle 15 di domenica. Queste le date, gli orari e la programmazione televisiva delle sfide dei biancocelesti che affronteranno prima il Sassuolo, poi Genoa e Torino.

31a Giornata

02/04/2022 Sabato 15.00 Spezia-Venezia DAZN

02/04/2022 Sabato 18.00 Lazio-Sassuolo DAZN

02/04/2022 Sabato 20.45 Salernitana-Torino DAZN/Sky

03/04/2022 Domenica 12.30 Fiorentina-Empoli DAZN/Sky

03/04/2022 Domenica 15.00 Atalanta-Napoli DAZN

03/04/2022 Domenica 15.00 Udinese-Cagliari DAZN

03/04/2022 Domenica 18.00 Sampdoria-Roma DAZN

03/04/2022 Domenica 20.45 Juventus-Inter DAZN

04/04/2022 Lunedì 18.30 Hellas Verona-Genoa DAZN

04/04/2022 Lunedì 20.45 Milan-Bologna DAZN/Sky

32a Giornata

09/04/2022 Sabato 15.00 Empoli-Spezia DAZN

09/04/2022 Sabato 18.00 Inter-Hellas Verona DAZN

09/04/2022 Sabato 20.45 Cagliari-Juventus DAZN/Sky

10/04/2022 Domenica 12.30 Genoa-Lazio DAZN/Sky

10/04/2022 Domenica 15.00 Napoli-Fiorentina DAZN

10/04/2022 Domenica 15.00 Sassuolo-Atalanta DAZN

10/04/2022 Domenica 15.00 Venezia-Udinese DAZN

10/04/2022 Domenica 18.00 Roma-Salernitana DAZN

10/04/2022 Domenica 20.45 Torino-Milan DAZN

11/04/2022 Lunedì 20.45 Bologna-Sampdoria DAZN/Sky

33a Giornata

15/04/2022 Venerdì 19.00 Spezia-Inter DAZN/Sky

15/04/2022 Venerdì 21.00 Milan-Genoa DAZN

16/0412022 Sabato 12.30 Cagliari-Sassuolo DAZN/Sky

16/04/2022 Sabato 14.30 Sampdoria-Salernitana DAZN

16/04/2022 Sabato 14.30 Udinese-Empoli DAZN

16/04/2022 Sabato 16.30 Fiorentina-venezia DAZN

16/04/2022 Sabato 18.30 Juventus-Bologna DAZN

16/04/2022 Sabato 20.45 Lazio-Torino DAZN/Sky

18/04/2022 Lunedì 19.00 Napoli-Roma DAZN

18/04/2022 Lunedì 21.00 Atalanta-Hellas Verona DAZN