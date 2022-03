Nazionale, Fascetti: “Non sono ottimista. Spero che Immobile…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Il campionato si è fermato per dare spazio alle Nazionali. L’Italia sarà impegnata contro la Macedonia del Nord, giovedì a Palermo. Sarà una gara importante per gli azzurri, determinante per il prosieguo nella competizione. Ai microfoni di TMW, si è espresso in merito Eugenio Fascetti. Queste le sue sensazioni sui ragazzi di Mancini: “Non vedo la squadra pimpante, c'è troppa gente che sta recuperando. Non sono ottimista. In compenso c'è Berardi che va... come una spia. La mia speranza è che Immobile riesca ad essere quello della Lazio".

