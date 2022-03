Italia-Macedonia del Nord, le probabili formazioni: Immobile davanti, dubbio Acerbi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il primo ostacolo da superare per l'Italia verso Qatar 2022 si chiama Macedonia del Nord. Giovedì 24 marzo, al Renzo Barbera di Palermo, gli Azzurri ospitano la nazionale allenata da Milevski. Chi vince affronterà la vincente di Portogallo-Turchia in gara secca per approdare ai prossimi Mondiali. Roberto Mancini, già al lavoro a Coverciano con i suoi, sta cercando di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Le certezze sono Donnarumma tra i pali, il centrocampo composto dal trio Barella, Jorginho, Verratti e Immobile al centro dell'attacco. A supportare il capitano della Lazio dovrebbe toccare a Insigne e Berardi. In difesa spazio a Florenzi ed Emerson Palmieri sugli esterni, mentre al centro tutto dipende dal recupero di Chiellini. Se il centrale bianconero dovesse arrivare al match al top della forma toccherà sicuramente a lui affiancato da uno tra Mancini, Bastoni e Acerbi, con il biancoceleste leggermente in vantaggio. Bonucci, ancora ai box, spera di rientrare per un'eventuale seconda partita.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Insigne, Immobile, Berardi. All.: Mancini

MACEDONIA DEL NORD (4-5-1): Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Spirovski, Bardhi, Ademi, Ethemi; Trajkovski. All.: Milevski