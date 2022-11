Serbia, scelti i numeri di maglia per il Mondiale: la decisione di Milinkovic

TUTTOmercatoWEB.com

Solo cinque giorni e poi sarà Qatar. Tutte le Nazionali si sono radunate in vista dell'inizio della manifestazione che prenderà il via con la gara inaugurale tra Qatar e Ecuador. Uno dei due calciatori della Lazio che prenderanno parte al Mondiale è Milinkovic che però in vista della gare con la Serbia non indosserà il suo classico numero 21. Il Sergente indosserà infatti il 20, il suo numero biancoceleste andrà invece a Filip Djuricic.

Di seguito i numeri di maglia scelti dai giocatori della Serbia:

1 Marko Dmitrovic

2 Strahinja Pavlovic

3 Strahinja Erakovic

4 Nikola Milenkovic

5 Milos Veljkovic

6 Nemanja Maksimovic

7 Nemanja Radonjic

8 Nemanja Gudelj

9 Aleksandar Mitrovic

10 Dusan Tadic

11 Luka Jovic

12 Predrag Rajkovic

13 Stefan Mitrovic

14 Andrija Zivkovic

15 Srdjan Babic

16 Sasa Lukic

17 Filip Kostic

18 Dusan Vlahovic

19 Uros Racic

20 Sergej Milinkovic-Savic

21 Filip Djuricic

22 Darko Lazovic

23 Vanja Milinkovic-Savic

24 Ivan Ilic

25 Filp Mladenovic

26 Marko Grujic