Sergio Rico: "Voglio tornare a giocare. La Lazio mi ha chiamato, ma..."

© foto di Imago/Image Sport

Dopo il bruttissimo incidente a cavallo, che l'ha tenuto in coma dal 28 maggio al 19 luglio del 2023, Sergio Rico ha pian piano ripreso in mano la sua vita. È tornato in campo per allenarsi, il suo desiderio più grande è tornate a giocare. Attualmente è svincolato. Lo ha raccontato nell'intervista concessa a Cronache di Spogliatoio, magari in una squadra italiana e a tal proposito ha ricordato: "Mi hanno chiamato varie squadre in passato: il Napoli è stata la prima, poi la Lazio. Non molto tempo fa anche il Milan. E poi c’è grande calore nel vostro calcio: mi ricorda molto quello che ho vissuto a Siviglia".

