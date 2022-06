Sergio Volpi: "Ecco come mi aspetto la Lazio nella prossima stagione..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

A Lazio Style Radio è intervenuto l'ex centrocampista della Sampdoria Sergio Volpi che oggi ha intrapreso la carriera da allenatore. Diverse le tematiche trattate tra cui anche quelle di casa Lazio. Al pari di altri suoi colleghi si è espresso positivamente su Sarri che a suo modo di vedere può portare tante soddisfazioni ai sostenitori biancocelesti.

CAMPIONATO - "Squadre senza stimoli di classifica si sono giocate le partite nelle ultime giornate come Udinese e Venezia. Questo è l'indice che la mentalità è cambiata. Le sorprese del campionato sono state Fiorentina e Verona che hanno affrontato ogni match a viso aperto. La sorpresa in negativo è invece la Juventus che pensavo potesse contendersi lo scudetto con l’Inter fino alla fine. Ed invece ha vinto il Milan con merito. Si è dimostrato più squadra visto che non ha mai mollato e anche nei momenti difficili è riuscito a riemergere".

LAZIO - "Mi aspetto di vedere la Lazio come ho visto il Napoli di Sarri. È un allenatore preparato che ha bisogno di tempo per far capire le sue idee alla squadra. Ha vinto alla Juventus e al Chelsea. Il primo anno solitamente inculca i concetti e nel secondo invece deve invece mette le basi definitive".

PROSSIMA STAGIONE - "Credo che le piazze di Roma debbano sempre lottare per vincere e non solo per puntare alla Champions League, insieme al Napoli, Juve e le milanesi. Poi certo i posti in Champions sono quattro, ma i piazzamenti dipendono molto dalla programmazione delle varie società. Sarà un campionato molto particolare visto che non c’è mai stata una sosta così lunga. Bisognerà fare un richiamo di preparazione importante e bisognerà avere un entusiasmo incredibile per tornare a far bene dopo lo stop".