Serie A, 1-1 tra Cagliari e Sassuolo: espulso Carboni che salterà la Lazio

Altro pareggio nel secondo anticipo della 34esima giornata di Serie A. Termina 1-1 il match della Sardegna Arena tra Cagliari e Sassuolo. Ospiti in vantaggio ad inizio primo tempo grazie al gol del solito Caputo di testa in mischia. Nella ripresa, pareggia i conti Joao Pedro con un bel diagonale dentro l’area di rigore. Rossoblu che riescono a trovare la parità nonostante l’inferiorità numerica. Al 46’ infatti è stato espulso il difensore Carboni che salterà il match di giovedì prossimo con la Lazio. Ci saranno invece i diffidati Nandez e Simeone che non hanno rimediato il cartellino giallo.