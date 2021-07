Serie A 2021-22, la ratifica del Consiglio Federale: date e soste

Il Consiglio Federale di ieri è stato fondamentale per la risoluzione della questione Salernitana. Accettato il trust proposto da Lotito e Mezzaroma e iscrizione alla Serie A per il club granata, come stabilito sul campo lo scorso mese di maggio. Importante anche il capitolo della ratifica delle date del prossimo campionato: confermati l'inizio e la fine rispettivamente in programma il 22 agosto 2021 e il 22 maggio 2022. Il girone d'andata finirà il 22 dicembre 2021 e nel corso della stagione ci saranno cinque turni infrasettimanali (22 settembre, 27 ottobre, 1 e 22 dicembre, 6 gennaio). Le soste saranno il 5 settembre, il 10 ottobre, il 14 novembre, dal 23 dicembre al 5 gennaio, il 30 gennaio, il 27 marzo.

CALCIOMERCATO LAZIO, L'ORA DELLE FIRME PER HYSAJ

CALCIOMERCATO LAZIO, KAMARA PISTA CONCRETA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO