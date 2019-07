Serie A, 90 anni di campionato a girone unico: l'iniziativa per festeggiare

Un nuovo campionato è alle porte, le squadre si preparano a dare il via a una nuova fantastica annata. Per l’esattezza, la Serie A compie 90 anni dalla nascita del campionato a girone unico. Proprio per questo motivo si è deciso di mettere in campo una iniziativa per festeggiare: sulla manica di tutte le casacche verrà applicata una patch celebrativa raffigurante il nuovo logo, ricordando però anche il periodo 1929-2019. Ambrosiana (ora Inter), Bologna, Brescia, Genoa 1893 (ora Genoa), Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma e Torino fanno parte delle 18 squadre che presero parte al primo campionato a girone unico. C’è anche un’altra statistica da rilevare. Con l’approdo nella massima serie dell’Hellas Verona, nella prossima stagione saranno presenti tutti i team che hanno vinto almeno uno Scudetto nei 90 anni di storia del Campionato a girone unico.

