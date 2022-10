Serie A, apre il Napoli. Poi tocca a Juve e Inter: il programma completo

Fonte: Fabrizio Parascani

Il dodicesimo turno di campionato si apre con il Napoli, che ospita il Sassuolo. I ragazzi di Spalletti vogliono mantenere il primo posto in campionato. Il Sassuolo, cerca conferme dopo la vittoria dell'ultimo turno contro il Verona. Alle ore 18.00 il Lecce di Baroni ospita la Juventus. Gli ospiti, dopo la cocente eliminazione in Champions, vogliono risalire in campionato. I padroni di casa devono provare a fare punti per allontanarsi dalle zone basse della classifica. Alle 20.45, sarà di scena l'Inter contro la Sampdoria. I ragazzi di Inzaghi cercano la quarta vittoria consecutiva in campionato. Dopo quelle contro Salernitana, Sassuolo e Fiorentina. Gli ospiti, dopo la vittoria contro il Verona, proveranno l'impresa.

