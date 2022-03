Serie A, avvicinamento al Derby della Capitale: svolta nella corsa all’Europa?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Serie A 2021/22 sarà ricordata da molti per essere una delle stagioni più avvincenti degli ultimi anni. La vittoria dello scudetto è contesa da tre squadre: Milan, Napoli e Inter, con un occhio particolare alla Juventus che in un niente potrebbe rientrare in corsa. Basta solamente un passo falso delle prime tre. Indietro, invece, la lotta per un posto in Europa: Lazio, Atalanta e Roma si contendono Europa League e Conference League. Entrare in una delle due competizioni significa in primis maggiori ricavi, oltre al raggiungimento dell’obiettivo stagionale.

Fondamentale sarà la 30esima giornata del nostro campionato che vedrà contro proprio Roma e Lazio, in un derby che si prospetta incandescente! La Roma di Mourinho ha bisogno di dare continuità alla propria squadra visto il momento difficile che sta attraversando, mentre Sarri e la Lazio vogliono confermare quanto di buono fatto fino a questo momento. A dividere le squadre solamente un punto, con i biancocelesti sopra ai giallorossi a 49 punti, mentre i secondi fermi a 48. Volendo fare un confronto con la scorsa annata, i due club si trovavano quasi nella stessa situazione: dopo 29 giornate la Roma di Fonseca era settima con 51 punti (tre punti in più rispetto ad ora), mentre la Lazio di Inzaghi sesta con 53 punti (quattro in più).

In campo europeo, invece, la Lazio è stata eliminata dall’Europa League agli spareggi, mentre lo scorso anno è stata fatta fuori agli Ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. Destino diverso per la Roma che vede il suo cammino in Conference League in ascesa dopo la vittoria contro il Vitesse. Nella scorsa stagione, in primavera, vediamo i giallorossi concentrati in vista del match all’Old Trafford, contro quello che poi diventerà il loro nuovo allenatore: Josè Mourinho.

Derby tra Roma e Lazio con vista sull’Europa

Una partita non facile e che può essere la chiave di svolta per le due squadre. Per la Roma vincere darebbe una spinta notevole al morale, oltre al sorpasso sui rivali cittadini; per la Lazio, invece, aprirebbe le porte per un possibile posto in Champions League, mettendo sotto pressione la Juventus di Allegri. Cosa, però, fondamentale aumenterebbe la distanza dalla squadra di Mourinho, con un +4 che complicherebbe la corsa dei giallorossi.

La sfida dell’andata si è giocata il 26 settembre, con i biancocelesti come padroni di casa. La formazione di Maurizio Sarri è riuscita a surclassare i ragazzi del tecnico portoghese per 3-2, dopo una partita molto combattuta ed emozionante. A segno al 10 minuto di gioco il pilastro del centrocampo biancoceleste Milinkovic-Savic, alla quale vanno aggiunte quelle di Pedro e Felipe Anderson. Per la Roma Ibanez e Veretout su rigore ad accorciare le distanze.

La vittoria dell’andata nel Derby per la Lazio è la numero 41 in Serie A, su 157 match disputati. Sono 56 le vittorie della Roma, mentre 60 i pareggi.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Zalewski; Pellegrini; Abraham, Zaniolo. All.: Mourinho.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.