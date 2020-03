Serie A, Birindelli: "Lazio fuori da binari. Priorità alla salute"

L'ex calciatore della Juventus Alessandro Birindelli, ha detto la sua sulla possibilità della ripresa del campionato, ai microfoni di Radio Sportiva: "Sinceramente in questo momento faccio un po' di fatica a pensare ad una ripresa del calcio o allo sport in generale. E' necessario dare la priorità ad altre cose. Dobbiamo venirci incontro come ha fatto la Juventus. Polemiche Lazio sulla ripresa del campionato? C'è sempre qualcuno fuori che va fuori dai binari, non è questo il momento di fare polemiche. Gli organi competenti stanno cercando di fare il possibile".

CALCIOMERCATO LAZIO, ANCHE IL NAPOLI PUNTA MURIQI

LAZIO, LE PAROLE DI DIACONALE

TORNA ALLA HOMEPAGE