Serie A, Cagliari - Lazio: dove vederla in tv e in streaming

Manca poco per l'esordio stagionale della banda di Inzaghi. Sabato 26 alle ore 18.00 Immobile e compagni scenderanno sul terreno della Sardegna Arena per la seconda giornata di campionato (posticipata la prima contro l'Atalanta). Cagliari - Lazio sarà trasmessa in esclusiva e in diretta tv su Sky Sport Serie A, Sky Calcio 251 ed in pay-per-view su Now TV. La partita sarà visibile anche in streaming tramite la piattaforma Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet.