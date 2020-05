Serie A, Calcagno (Aic): "No a gare di pomeriggio, preservare salute atleti"

"La nostra posizione è abbastanza chiara, dovrebbe essere una posizione di sistema, non solo dei calciatori. Giocare alle 16.00/16.30 in certi periodi dell'anno diventa un problema al Sud, ma anche altrove. È un modo per tutelare la salute dei calciatori che saranno sottoposti ad un tour de force, impiegarli in quegli orari potrebbe significare metterli ancora più a rischio". Così Umberto Calcagno, vice presidente AIC, intervenuto a Radio Punto Nuovo. "Credo sia interesse di tutti preservare i nostri calciatori che in un finale di stagione così difficile potrebbero avere infortuni sopra la norma", aggiunge. Sulla possibilità di giocare in due fasce orarie e spalmare le partite da giocare, Calcagno dice: "Non abbiamo avuto riscontri su questo, la nostra richiesta è togliere lo slot del pomeriggio e giocare soltanto nei due pre serali e serali".