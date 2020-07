Serie A, calo netto degli ascolti: 2,5 milioni di spettatori in meno a giornata

Niente stadio per i tifosi. Le norme anti-Covid vietano ancora ai supporters di poter vedere dal vivo la loro squadra del cuore, eppure questo non ha portato ad un’impennata degli ascolti in Tv anzi. Come riporta il Messaggero infatti gli ascolti sono calati in modo netto e il confronto tra le gare di andata e quelle della ripresa è impietoso.

I NUMERI - Sono circa 2,5 milioni gli spettatori medi persi: prima del lockdown la media era di 6.5 milioni scesa a 4 nei quattro turni disputati dalla ripresa del campionato. Le partite che attirano meno solo quelle delle 19:30 (344 mila) con un calo del 40% rispetto a chi guarda i match pomeridiani (720 mila) e serali (786 mila).

