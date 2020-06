Serie A, Canovi: "Lazio e Inter possono insidiare una Juve così"

Juventus in difficoltà, zero gol in due partite e secondo trofeo stagionale lasciato per strada. Il gioco dei bianconeri non ha convinto nemmeno il procuratore Dario Canovi, il quale ha commentato: "Sarri ha vinto una Europa League. Con il Napoli ha fatto il record di punti, non può essere diventato brocco di un colpo. Prima di dire che alla Juve hanno sbagliato aspetterei la fine di campionato. Sono sempre primi in classifica. Ma se giocano così, rischiano. Se Lazio e Inter stanno bene, rischiano davvero. Gli errori dal dischetto sono il segno di una situazione fisica non perfetta".

Lazio, Correa in versione zio: sui social con il figlio di Luiz Felipe - FT

Lazio, Parolo: "Milinkovic? Ha ampi margini di crescita. Sul tabù con le grandi..."

TORNA ALLA HOMEPAGE