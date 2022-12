Serie A, caso rateizzazioni. Cottarelli: "No generalizzazioni, si guardi caso per caso"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sul tema della rateizzazione delle tasse dovute dalle squadre di Serie A, anche Carlo Cottarelli ha espresso il proprio punto di vista. Ospite della trasmissione "Che c'è di nuovo", condotta da Ilaria D'Amico, l'economista ha risposto al discorso portato avanti da Zazzaroni. “È vero che rateizzare vuol dire pagare quello che è dovuto, ma rateizzare in un periodo di inflazione vuol dire pagare meno di quello che si è dovuto. Perché si paga con ritardo intanto il valore dei soldi è eroso dall’inflazione", ha spiegato Cottarelli. Che poi ha risposto alla domanda sulle rateizzazioni e sugli eventuali sconti sulle sanzioni: "Come qualunque amministrazione fiscale moderna deve, in caso di difficoltà di chi deve pagare e non riesce a pagare, arrivare a livello individuale a un accordo e una rateizzazione. Questo è il buon senso. Quello che a me non piace è un trattamento generalizzato. Siccome le squadre di calcio non sono tantissime, si può fare una trattativa ad personam e si guarda se quella squadra effettivamente non sia in grado di pagare”.