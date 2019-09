Serie A, classifica assist: Luis Alberto al secondo posto

SERIE A CLASSIFICA ASSIST - La Lazio torna a vincere. Dopo i passi falsi con Cluj e Spal, i biancocelesti superano per 2-0 il Parma e risalgono in classifica. A decidere il match dell'Olimpico sono state le reti di Immobile e Marusic. La rete di Ciro che ha sbloccato il match arriva da un passaggio illuminante di Luis Alberto. Lo spagnolo, con il servizio per il numero 17, è risalito nella classifica degli assist. L'andaluso, dopo i due della sfida contro la Sampdoria, è al secondo posto a quota tre passaggi vincenti. Insieme a lui ci sono Duncan e Insigne. Meglio, almeno per ora, ha fatto solo Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma ieri ha servito il cross vincente per Dzeko e si è preso la leadership provvisoria. Entra in top ten anche Sergej Milinkovic Savic. Il serbo ieri ha servito la palla del raddoppio a Marusic ed è quinto nella speciale classifica a quota due. Ecco la top ten della classifica degli assist:

1) 4 assist: L. Pellegrini (Roma)

2) 3 assist: Luis Alberto (Lazio), Duncan (Sassuolo), Insigne (Napoli)

5) 2 assist: S. Milinkovic Savic (Lazio), Douglas Costa (Juventus), P. Ghiglione (Genoa), N. Barella (Inter), D. Baselli (Torino), J. Callejon (Napoli), A. Gomez (Atalanta), D. Kulusevski (Parma), R. Orsolini (Bologna), S. Sensi (Inter).

