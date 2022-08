Serie A, classifica marcatori completa: Rebic e Vlahovic in vetta

TUTTOmercatoWEB.com

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A - Prima giornata senza pareggi in Serie A e subito doppia leader per la classifica marcatori. Dusan Vlahovic e Ante Rebic sono gli unici due ad aver realizzato una doppietta nel primo turno e si prendono la leadership. A seguire tutti gi altri. Ricordiamo che Ciro Immobile è il campione in carica e non ha intenzione di lasciare lo scettro così facilmente. Ecco la classifica marcatori completa:

2 gol: D. Vlahovic (Juventus), A. Rebic (Milan).

1 gol: C. Immobile (Lazio), A. Lookman (Atalanta), R. Toli (Atalanta), M. Arnautovic (Bologna), M. Bianchetti (Cremonese), D. Okereke (Cremonese), G. Bonaventura (Fiorentina), L. Jovic (Fiorentina), R. Mandragora (Fiorentina), D. Dumfries (Inter), J. Lukaku (Inter), A. Di Maria (Juventus), A. Ceesay (Lecce), Theo Hernandez (Milan), Brahim Diaz (Milan), Dany Mota (Monza), K. Kvaratskhelia (Napoli), S. Lobotka (Napoli), V. Osimhen (Napoli), M. Politano (Napoli), P. Zielinski (Napoli), B. Cristante (Roma), M. N'Zola (Spezia), Rodrigo Becao (Udinese), A. Masina (Udinese), A. Miranchuk (Torino), A. Sanabria (Torino), K. Lasagna (Verona), T. Henry (Verona).