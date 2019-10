Serie A, classifica marcatori: Immobile non si ferma più

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A - Non si ferma più Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste contro il Torino segna ancora e fa doppietta: adesso sono 12 le reti realizzate in sole dieci partite di campionato. Completano il podio Muriel e Lukaku, rispettivamente con 8 e 7 gol. Seguono Berardi e Zapata a quota 6. Di seguito, ecco la top ten della classifica marcatori della Serie A: in tanti ancora coabitano nella stessa posizione.

1) C. Immobile (Lazio) 12

2) L. Muriel (Atalanta) 8

3) R. Lukaku (Inter) 7

4) D. Berardi (Sassuolo) 6

4) D. Zapata (Atalanta) 6

6) A. Belotti (Torino) 5

6) E. Dzeko (Roma) 5

6) Joao Pedro (Cagliari) 5

6) C. Kouamé (Genoa) 5

6) M. Mancosu (Lecce) 5

6) L. Martinez (Inter) 5

6) C. Ronaldo (Juventus) 5

13) A. Cornelius (Parma) 4

13) A. Donnarumma (Brescia) 4

13) A. Gomez (Atalanta) 4

13) J. Ilicic (Atalanta) 4

13) A. Kolarov (Roma) 4

13) D. Mertens (Napoli) 4

13) A. Milik (Napoli) 4

3 gol. J. Correa (Lazio)

1 gol: F. Acerbi (Lazio), L. Alberto (Lazio), F. Caicedo (Lazio), A. Marusic (Lazio), S. Milinkovic Savic (Lazio), S. Radu (Lazio)

