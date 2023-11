Serie A, classifiche a confronto: bene l'Inter, Lazio ancora in debito

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ieri sera si è chiusa la dodicesima giornata. Valutando l'andamento delle big rispetto alla scorsa stagione spicca il saldo positivo per Inter e Juventus con +7, male invece il Milan con -3. Saldo negativo per Napoli, Atalanta e Roma rispettivamente con -11, -7 e -7. Ancora in debito la Lazio, nonostante quattro risultati positivi nelle ultime cinque giornate (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta): i biancocelesti hanno 7 punti in meno rispetto a dodici mesi fa. Tra le altre, bene Fiorentina e Monza con +7 e Bologna con +5.

