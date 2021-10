Serie A, classifiche a confronto: la Lazio invariata, boom Napoli

Termina così la nona giornata di Serie A. La Lazio di Sarri dopo il ko arrivato al Bentegodi contro l'Hellas Verona rimane ferma a quota 14 punti. I biancocelesti si trovano così a soli meno 2 dal quarto posto ora occupato dalla Roma. Mettendo le classifiche a confronto dopo 9 giornate di campionato rispetto alla scorsa stagione, si rileva uno score positivo per entrambe le capoliste: +7 Napoli, +2 Milan. L'Inter di Simone Inzaghi ieri fermata in casa dalla Juventus riporta invece gli stessi punti di un anno fa. La Fiorentina si trova al pari della squadra di Spalletti mentre la Lazio rimane invariata rispetto allo scorso anno, In negativo spicca il Sassuolo: -7. Di seguito ecco il confronto completo.

La classifica della nona giornata a confronto con quella della scorsa stagione:

Napoli 25 punti (+7)

Milan 25 (+2)

Inter 18 (=)

Roma 16 (-1)

Atalanta 15 (+1)

Juventus 15 (-2)

Fiorentina 15 (+7)

Lazio 14 (=)

Bologna 12 (=)

Empoli 12 (in Serie B)

Hellas Verona 11 (-4)

Torino 11 (+5)

Sassuolo 11 (-7)

Udinese 10 (=)

Sampdoria 9 (-2)

Venezia 8 (in Serie B)

Spezia 7 (-3)

Genoa 6 (+1)

Cagliari 6 (-5)

Salernitana 4 (in Serie B)