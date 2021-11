Serie A, classifiche a confronto: la posizione della Lazio rispetto all'anno scorso

Termina così la 14° giornata di Serie A. A chiudere il turno è la pesantissima sconfitta della Lazio arrivata a Napoli per 4-0. I biancocelesti con la disfatta contro la squadra di Spalletti si trova sesta insieme alla Juventus, Fiorentina e il Bologna. Mettendo le classifiche a confronto dopo 14 giornate di campionato rispetto alla scorsa stagione il Napoli capolista ha ben 10 punti in più. Saldo negativo invece per Milan e Inter e Roma tutte e tre a -2 rispetto all'annata precedente. Crolla la Juve, che ha sei punti in meno mentre la Lazio di Sarri rimane invariata a quota 21 punti. Di seguito il confronto completo.

La classifica della 14° giornata a confronto rispetto alla scorsa stagione:

Napoli 35 (+10)

Milan 32 (-2)

Inter 31 (-2)

Atalanta 28 (+5)

Roma 25 (-2)

Fiorentina 21 (+7)

Juventus 21 (-6)

Lazio 21 (=)

Bologna 21 (+6)

Hellas Verona 19 (-1)

Empoli 19 (in Serie B)

Sassuolo 18 (-8)

Torino 17 (+9)

Udinese 15 (-1)

Sampdoria 15 (-2)

Venezia 15 (in Serie B)

Spezia 11 (=)

Genoa 10 (=)

Cagliari 8 (-6)

Salernitana 8 (in Serie B)

