Serie A, classifiche a confronto: Lazio e Inter in negativo, boom Napoli

Si conclude così la 31° giornata di Serie A, manca davvero poco al finale di stagione. Dopo l'ultimo turno del lunedì ecco arrivare la quadra completa messa a confronto con l'annata precedente. La Lazio dopo la disfatta nel derby della Capitale torna a vincere contro il Sassuolo e guadagna 3 punti preziosi che ad oggi sono pochissimi in merito a quanto fatto rispetto allo scorso anno. Infatti, mettendo le classifiche a confronto, i biancocelesti sono ora a 52 punti, 7 in meno rispetto a quando Inzaghi sedeva in panchina. Il Milan invece a quota 67 ha un punto in più, mentre il Napoli è a +6. Infine, l'Inter rispetto alla 31° del 2020-2021 ha frenato molto e adesso si trova a -11 rispetto all'anno scorso. Di seguito il confronto completo.



Milan 67 (+1)

Napoli 66 (+6)

*Inter 63 (-11)

Juventus 59 (-3)

Roma 54 (=)

Lazio 52 (-7)

*Atalanta 51 (-10)

*Fiorentina 50 (+20)

Hellas Verona 45 (+4)

Sassuolo 43 (-3)

*Torino 38 (+10)

*Bologna 34 (=)

Empoli 33 (in serie B)

**Udinese 33 (=)

Spezia 32 (=)

Sampdoria 29 (-10)

Cagliari 25 (=)

Genoa 22 (-10)

*Venezia 22 (in serie B)

**Salernitana 16 (in serie B)



*Una partita in meno: confronto calcolato con le prime 30 giornate della Serie A 2020/21

**Due partite in meno: confronto calcolato con le prime 29 giornate della Serie A 2020/21