Serie A, Criscitiello: “Vi svelo le due sorprese della prossima stagione”

Michele Criscitiello, direttore di Tuttomercatoweb e Sportitalia, ha analizzato quella che sarà la Serie A del prossimo anno nel corso del suo editoriale. In particolare, il noto giornalista ha individuato nel Napoli e nella Lazio le possibili sorprese di vertice per la prossima stagione, sempre se dovesse arrivare Sarri. Questo il suo pensiero: "Il Napoli non deve sbagliare mercato. Servono due calciatori e niente scherzi con Insigne. Spalletti potrebbe essere la vera sorpresa del campionato, per la lotta allo scudetto, e anche la Lazio di Sarri potrebbe ambire a qualcosa di davvero prestigioso. Se di Sarri sarà, ovviamente"