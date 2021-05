Serie A, crollo dei brand ma per la Lazio c'è anche un dato positivo

Un calo netto e per tutte le squadre di Serie A è quello che emerge dal rapporto stilato da Brand Finance che ha reso nota la classifica dei dei club calcistici in base al valore del loro brand. Se infatti Real Madrid, Barcellona e Manchester United hanno mantenuto primo, secondo e terzo posto, nessun club della Serie A si trova tra le prime dieci.

La Juventus ha avuto un calo di oltre il 16% rispetto al 2020, l'Inter di circa il 18% e non è andata meglio al Milan con un calo di oltre il 35%. Tra tutte anche la Lazio in calo: il brand è andato giù più del 28% portando il club a quota 90 milioni di euro contro i 127 milioni del 2020. Cresce però in questo caso il dato del valore d’impresa che passa a 132 milioni di euro nel 2021 (+19%). Tonfo della Roma con un valore del brand che passa da 204 a 121 milioni (-40%). In calo anche l’EV del club, ora a 220 milioni di euro (-33%).

