Klose: "Il prossimo anno non sarò al Bayern. Ho alcune opzioni, a breve deciderò"

Miroslav Klose la settimana scorsa ha completato la sua formazione da allenatore, superando l’esame per il patentino della massima serie. Si apre una nuova parentesi in concomitanza con l’addio di Flick al Bayern Monaco e l’arrivo di Nagelsmann. Lo stesso Klose ha deciso di chiudere la sua parentesi in Baviera, come rivelato in esclusiva a Kicker: “Quello che mi succederà e dove sarò nella prossima stagione dipende da me. Ho idee molto chiare e penso che Oliver Kahn (consigliere e futuro presidente e Ceo del Bayern) lo sappia molto bene. E sa anche che non sarò al Bayern la prossima stagione. Kalle Rummenigge e Hasan Salihamidzic si sono congratulati con me per la mia promozione da allenatore. Attualmente sono impegnato con il Bayern e non posso ancora parlare del mio futuro. Ci sono diverse opzioni interessanti e sono sicuro che presto prenderò una decisione su cosa farò nella prossima stagione. E come ho detto, decido io e nessun altro”. Sempre secondo la stampa tedesca è molto probabile che Klose segua Flick nella sua prossima avventura sulla panchina della nazionale tedesca.