Benevento, Pippo Inzaghi avverte Simone: "Speriamo nella Lazio con il Torino"

Il sogno salvezza del Benevento è nelle mani della Lazio. Per tenere vivo l'obiettivo dei campani, i biancocelesti devono battere il Torino nel recupero della 25esima giornata in programma martedì sera. Se così dovesse andare, Toro e Benevento si giocheranno tutto all'ultima giornata con lo scontro diretto, in cui i ragazzi di Nicola possono giocare con due risultati su tre. Pippo Inzaghi chiederà un piccolo aiuto a suo fratello Simone per poi provare a centrare la salvezza nel match dell'Olimpico Grande Torino. L'allenatore dei giallorossi ha commentato così il pareggio con il Crotone e il finale di campionato ai microfoni di Sky Sport: "Siamo stati penalizzati dal fatto che non si può tenere aperta la partita con 20 tiri in porta fatti. Non è possibile che il portiere avversario sia sempre il migliore in campo. Noi eravamo partiti bene, ma dobbiamo farci un esame di coscienza. Salvezza? Tutto dipenderà dal risultato di martedì. Aspettiamo Lazio-Torino, abbiamo ancora una speranza di giocarcela all'ultima. C'è dispiacere, ma è normale e il calcio e questo. Il Crotone come è giusto che sia non ci ha regalato nulla, adesso aspettiamo mercoledì e se la Lazio vince potremo ancora giocarcela. Alla sfortuna non credo".