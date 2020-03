Serie A, Cucchi: "Non credo che si andrà oltre questa giornata"

Anche il giornalista Riccardo Cucchi, ha detto la sua in merito a quello che sarà il futuro della Serie A. Questo il suo pensiero affidato ai social: "Non credo si andrà oltre questa giornata di campionato. Che si poteva valutare di non giocare, ma nei tempi giusti".

