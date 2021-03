Serie A, Cucchi: "Protocollo fragile, il ricorso della Roma è legittimo"

La Roma si è opposta al rinvio di Juventus - Napoli che si sarebbe dovuta disputare questo mercoledì (17 marzo) ed è stata spostata al 7 aprile. I giallorossi, che affronteranno il Napoli domenica prossima, hanno presentato ricorso alla Lega Serie A. Anche Riccardo Cucchi si è espresso sulla questione, affermando la fallacia del protocollo che in questo modo scatenerà una reazione a catena. "Ogni partita rinviata apre una ferita al campionato. Per questo si era scritto un protocollo" - scrive il giornalista su Twitter - "Alla prova dei fatti si è però mostrato fragile, inevitabilmente in una pandemia. Il calendario è garanzia di regolarità. Il ricorso della Roma è legittimo. Reazione a catena innescata".