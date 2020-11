Serie A, Dal Pino: "Stop al campionato? Non vedo alcun motivo di sospendere"

Il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino è intervenuto ai microfoni di Gr Parlamento all'interno del programma "La politica nel pallone" per parlare del campionato in corso, del protocollo e degli aiuti chiesti al Governo: "Non vedo alcun motivo che possa portarci ad interrompere il campionato. Protocollo? Abbiamo il più severo d’Europa, concordato e approvato dal Ministero della Sanità. L’abbiamo sempre rispettato e laddove ci sono stati dei dubbi c’è la Procura che indaga. Da maggio abbiamo ricominciato in modo esemplare e inoltre abbiamo chiesto alla Federazione medico sportiva di proporci un protocollo se possibile ancor più severo. Più di così non possiamo fare".

AIUTI - "Noi dobbiamo fare il nostro compito, ma a fronte dei 600 milioni persi a causa delle misure restrittive, abbiamo chiesto delle misure di ristoro. Chiediamo, in particolare di differire i termini di pagamento, non vogliamo sottrarre soldi dalle casse dello Stato. Il problema è che né il sottoscritto, né il presidente della FIGC Gravina, abbiamo mai ricevuto però risposte dal governo. Mi aspetto più sensibilità, attenzione e cura perché ci sono 32 milioni di italiani che seguono questo sport".

