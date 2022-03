Serie A, dalla difesa al centrocampo i migliori velocisti: presenti 4 biancocelesti – FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Il campionato prosegue inesorabile e si avvicina alla fine. In attesa della ventinovesima giornata la Serie A, Transfermarkt ha fatto un bilancio prendendo in considerazione i km percorsi da tutti i giocatori e ha stilato una classifica dei migliori dieci per ogni reparto. Tra questi sono presenti anche quattro biancocelesti. Partendo dalla difesa, in cima alla lista dei centrali c’è Luiz Felipe. Il brasiliano ha una media di 10,7 km percorsi meglio del suo compagno di squadra Francesco Acerbi che invece occupa la terza posizione a quota 10,6. Per quanto riguarda i terzini invece c’è Adam Marusic, il montenegrino ha una media di 10,1 km percorsi chiudendo la classifica che in vetta vede Candreva a 10,8. Passando al centrocampo non poteva non esserci Sergej Milinkovic Savic, pedina fondamentale della squadra di Sarri. Il Sergente ha una media di 11,5 km occupando così la quarta posizione, meglio di lui hanno fatto Freuler, Thorsby e Brozovic.