Serie A, Dazn e Sky: ecco come verranno divisi i match

Giornata importante quella di oggi in cui è stato stilato il calendario della Serie A in vista della stagione 2022/2023. Non solo, la Lega Serie A ha anche comunicato come verranno impostati anticipi e posticipi dei match e gli slot orari ma anche come verranno ripartite le gare tra Dazn, che comunque le trasmetterà tutte, e Sky.

Dazn, detentore dei diritti, potrà scegliere due gare da trasmettere in esclusiva mentre la terza scelta è di Sky; poi altre due gare per Dazn e un'altra per Sky. Infine una gara scelta da Dazn e una da Sky mentre le ultime due saranno in esclusiva per la piattaforma che detiene i diritti.

Gara 1 – Esclusiva DAZN

Gara 2 – Esclusiva DAZN

Gara 3 – Sky/DAZN

Gara 4 – Esclusiva DAZN

Gara 5 – Esclusiva DAZN

Gara 6 – Sky/DAZN

Gara 7 – Esclusiva DAZN

Gara 8 – Sky/DAZN

Gara 9 – Esclusiva DAZN

Gara 10 – Esclusiva DAZN