Serie A, Dazn rifiuta l’offerta di Sky sui diritti: gli scenari

L’offerta di Sky a Dazn sui diritti tv per la Serie A è svanita in poche ore. Rispedita al mittente. Il colosso inglese ha rifiutato così i 500 milioni proposti dall’emittente satellitare per condividere i diritti delle partite del campionato italiano a partire dalla prossima stagione. Secondo fonti riportate da Bloomberg, Dazn ha ribadito di voler portare avanti il proprio progetto assieme a Tim, con un cui ha un accordo di esclusiva. Al momento dunque, la Serie A per i prossimi anni sarà solo su Dazn, che si è aggiudicata l’asta della Lega Calcio per 2,5 miliardi di euro.