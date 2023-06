Serie A, De Siervo: “Abbonamento unico per i tifosi? Inevitabile. E il prezzo…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un’intervista concessa a Il Sole 24 Ore, Luigi De Siervo ha affrontato alcuni temi caldi legati al futuro del campionato italiano. Dai diritti tv alla creazione di un canale della Lega, passando anche per il problema della pirateria. Queste le affermazioni dell’ad della massima serie: “Abbiamo finalmente una legge sulla pirateria, attesa al varo definitivo del Parlamento, che consentirà di bloccare subito i siti che trasmettono illegalmente i match, sottraendo 300 milioni di ricavi alla Serie A, senza dover aspettare 15 giorni, come accade ora, per spegnere il segnale”

SERIE A - “La bellezza del gioco espresso dal Napoli e da altre squadre, il livello di competizione del nostro torneo, dove da quattro anni vincono squadre diverse, sono fattori unici nel panorama delle Leghe europee. Dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista, dalle infrastrutture alla valorizzazione dei giovani, ma cominciamo a raccogliere i frutti di un lavoro portato avanti faticosamente da quattro anni”

DIRITTI TV - "Bando per i diritti tv post 2024? È una sfida che vogliamo affrontare con l’orgoglio di chi vuole recuperare il primato perduto. A parte la Premier League, che ha costruito un prodotto globale e con la Champions rappresenta il top del calcio nei palinsesti internazionali, pensiamo di poterci giocare al meglio le nostre chance rispetto agli altri campionati europei. Rispetto ai quali possiamo essere molto competitivi. A partire dall’innovazione tecnologica. In Spagna non hanno ancora la goal-line technology, per fare un esempio”

CANALE LEGA - “Canale della Lega? Oggi tecnicamente un canale della Lega c’è già. E sarà attivo da settembre, sia per la radio, per la quale dopo un bando, abbiamo scelto Rds come partner, sia per la tv. Costruiremo un nostro palinsesto per raccontarci e sarà interessante sperimentare il ruolo della Lega come editore di se stessa, considerando le diverse anime che la compongono”

TIFOSI - “Un solo abbonamento per i tifosi? Credo che sia inevitabile oggi avere una pluralità di abbonamenti. E sul prezzo non penso che si debba scendere più di tanto. Certo si può migliorare l’offerta. Vede, sconfiggere anche culturalmente la pirateria è fondamentale per ampliare la base degli abbonati. E con un aumento degli abbonati si potrebbe prospettare un reale riequilbrio dei costi”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE