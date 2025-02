Serie A | Dopo le polemiche ecco le decisioni dell'AIA: stop per due arbitri

TUTTOmercatoWEB.com

L'ultimo weekend di Serie A è stato ricco di episodi e di decisioni arbitrali che hanno fatto discutere e che hanno portato l'AIA a prendere decisioni importanti in vista della prossima giornata di campionato.

Nello specifico non scenderà in campo l'arbitro La Penna insieme agli assistenti Scatragli e Moro dopo le polemiche sul primo gol nerazzurro in Inter-Fiorentina. Stop dopo Empoli-Milan, l'episodio è il giallo che ha portato all'espulsione di Tomori, al Var Serra mentre l'arbitro Pairetto sarà il 4° uomo della sfida tra Lazio e Napoli. Fermato. L'Avar Chiffi dirigerà Parma-Roma.

Nella sfida tra Como e Juventus l'episodio riguarda invece il mani di Gatti con il rigore non concesso ai lariani, decisione ritenuta corretta dall'AIA. Per questo Abisso non verrà fermato e anzi sarà all'Avar in Bologna-Torino, al Var in Lazio-Napoli e ancora Avar per Parma-Roma.

Infine stop a tutto il blocco arbitrale dopo Torino-Genoa. L'errore del direttore di gara Feliciani sul mancato rigore concesso ai granata pesa, insieme a lui fermi anche Di Paolo (Var) e Maggioni (Avar).