Serie A, Doveri per la Lazio ma non solo: Rocchi vuole abbattere le preclusioni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà Daniele Doveri l'arbitro che dirigerà Udinese-Lazio, sfida valida per la 2ª giornata del campionato di Serie A in programma sabato 24 agosto alle 18.30. Una scelta importante visto che per la prima volta un arbitro romano arbitrerà un match dei biancocelesti così come accaduto con la scelta di La Penna in occasione di Cagliari-Roma. È quanto si legge su calvar.it dall'ex direttore di gara Gianpaolo Calvarese.

La volontà del designatore Rocchi è quindi quella di abbattere vincoli territoriali e non solo come ad esempio è accaduto con la scelta di affidare a Marcenaro Juventus-Como due anni dopo il famoso match contro la Salernitana con il gol annullato a Milik per un fuorigioco inesistente. Caso analogo quello di Sozza chiamato a dirigere Venezia-Fiorentina a poco meno di due anni dalla sfida di San Siro contro il Milan in cui i viola protestarono per un fallo in attacco non sanzionato in occasione del gol decisivo dei rossoneri.