Serie A, ecco il nuovo pallone per la stagione 2019/20 - FOTO

Si chiama Nike Merlin, ed è il nuovo pallone della Serie A per la stagione 2019/20. Ad un giorno dall'inizio del campionato, la Lega ha presentato il nuovo pallone ufficiale che sarà utilizzato sui campi di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa italiana e delle competizioni Primavera. Si tratta di una sfera realizzata con materiali e costruzione avanzati: è garantita una maggiore precisione nel controllo e una migliore traiettoria in volo. Inoltre la tecnologia Nike All Conditions Control (ACC) garantisce una maggiore trazione su tutte le superfici e in qualsiasi condizione atmosferica. Il colore? Neanche quello è casuale: c'è una predominanza di bianco con disegni gialli, azzurri e arancioni che permettono ai giocatori di identificare la rapidità e la rotazione il più rapidamente possibile.

