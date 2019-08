DIRETTA - Calciomercato Lazio: Kalinic conteso e Llorente verso il Napoli

Diminuiscono pian piano i nomi sul taccuino dei più gettonati per l'attacco della Lazio. Sembra che il mercato del club biancoceleste non sia ancora chiuso e che a bloccare la porta ci sia il piede del potenziale centravanti da aggiungere al reparto avanzato. A chi potrebbe appartenere, però, a oggi rimane un mistero. Che si infittisce se si guarda alle mosse degli altri. Il Napoli, per esempio, sembra ormai aver trovato l'accordo con Llorente, che fino a una settimana rientrava ancora tra i più papabili all'approdo a Formello. E poi ci sono Kalinic e la Roma. O meglio, ci sono i giallorossi che sembrerebbero aver messo gli occhi sull'ex Milan, un altro dei profili più vicini alle esigenze della Lazio e già al centro di molte supposizioni. Infine ecco Petagna, che a dispetto di un cartellino troppo costoso, rimane effettivamente in corsa su una delle piste ancora aperte. Sul percorso, però, c'è l'ostacolo Caicedo. E allora si potrebbe deviare per la strada che porta al giovane talento Edouard del Celtic Glasgow. Anche lui potrebbe fare il suo ingresso all'ultimo minuto da quella famosa porta ancora aperta.

