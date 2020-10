Serie A, Galli: "Il protocollo non regge, prendere in considerazione ipotesi stop al campionato"

Le posizioni su come gestire i casi di positività al coronavirus nel mondo del calcio sono da sempre contrastanti tra chi sostiene il protocollo e chi invece crede che ci sia il bisogno di modificarlo. Di questa ultima tesi è sostenitore il professor Massimo Galli, responsabile del reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano: “In questi momenti il protocollo non regge: anche perché alle volte ho la sensazione che ci sia un utilizzo di comodo della norma. L’intervento delle Asl è inevitabile ed è stabilito dal decreto vigente. Se il derby di Milano è a rischio? Mi aspetto di tutto, con una situazione che potrebbe coinvolgere la Asl di Milano. I contatti dovrebbero essere quarantenati e quindi l’intera squadra dovrebbe essere quarantenata. Se il calcio italiano è a rischio? Non c’è settore produttivo che non debba prendersi in considerazione l’idea di fermarsi", queste le sue parole a Radio Punto Nuovo.

