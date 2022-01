Serie A, giudice sportivo: quattro i biancocelesti sanzionati

Come di consueto la Lega Serie A ha reso note le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare della ventunesima giornata che si sono disputate ieri. Per quanto riguarda la Lazio sono state confermate le sanzioni per: Luiz Felipe, Toma Basic, Mattia Zaccagni e Stefan Radu per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Inoltre, il giudice ha confermato la squalifica per tredici giocatori che dovranno dunque fermarsi per un turno e tra questi c’è anche Norbert Gyömbér della Salernitana. Il difensore dunque non sarà presente nella prossima gara contro i biancocelesti, in programma sabato 15 alle 18.

