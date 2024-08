Serie A, giudice sportivo: un solo ammonito per la Lazio

La seconda giornata di campionato è passata in archivio e come di consueto il giudice sportivo ha reso note le sue decisioni in merito alle gare disputate. In casa Lazio, impegnata con l'Udinese al Bluenergy Stadium, è stata confermata l'ammonizione nei confronti di Alessio Romagnoli "per proteste nei confronti degli ufficiali di gara". Inoltre, è stato sanzionato il club friulano con un'ammenda da 2.000 euro "per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del secondo tempo".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE