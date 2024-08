Serie A, Gravina: "Vogliamo rendere il gioco più attrattivo. Prossimamente..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai canali ufficiali della Figc, il presidente Gabriele Gravina ha trattato temi rilevanti come il tempo effettivo di gioco, sistema elettronico di comunicazione tra allenatore e capitano, VAR a chiamata e le spiegazioni dell'arbitro sulle decisioni scelte:

"Vogliamo dare il nostro contributo per migliorare il calcio allo scopo di rendere il gioco sempre più attrattivo e spettacolare, soprattutto per i giovani. Sappiamo che il percorso verso l’innovazione deve essere condiviso e poi realizzato, ma se non si comincia non si arriverà mai a modificare lo status quo. Prossimamente avrò delle riunioni in UEFA e cercherò di coinvolgere i miei colleghi di altre federazioni per intraprendere un percorso condiviso, che possa dare stabilità alla partenza delle competizioni sportive".