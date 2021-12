Serie A, i giocatori più veloci del girone d’andata: un biancoceleste in Top 30

Il giorone d'andata si è concluso da pochissimi giorni. Diciannove giornate intense, ravvicinate ma soprattutto ricche di emozioni che ci hanno accompagnato nei mesi finali di questo 2021. Prima che inizi il nuovo anno e, di conseguenza, anche la seconda parte di stagione, è giusto tirare le some e analizzare i numeri del campionato. Ad esempio, quali sono i giocatori più veloci in Serie A? Sky Sport ha stilato la classifica dei 30 giocatori che hanno raggiunto la velocità più alta . In questa speciale graduatori c'è Manuel Lazzari della Lazio che si piazza al 24esimo posto con un'accelerazione di 34.86 km/h alla tredicesima giornata contro la Juventus. Di seguito i primi dieci calciatori in classifica.

1) JEREMY TOLJAN (Sassuolo): 35.57 km/h (alla 16^ contro lo Spezia)

2) M'BALA NZOLA (Spezia): 35.56 km/h (alla 6^ contro il Milan)

3) DENZEL DUMFRIES (Inter): 35.52 km/h (alla 16^ contro la Roma)

4) RICK KARSDORP (Roma): 35.44 km/h (alla 18^ contro l'Atalanta)

5) THEO HERNANDEZ (Milan): 35.43 km/h (alla 7^ contro l'Atalanta)

6) LUCA RANIERI (Salernitana): 35.42 km/h (alla 8^ contro lo Spezia)

7) DAVID OKEREKE (Venezia): 35.34 km/h (alla 4^ contro lo Spezia)

8) MARCO BENASSI (Fiorentina): 35.32 km/h(alla 8^ contro il Venezia)

9) MATTEO CANCELLIERI (Verona): 35.28 km/h(alla 8^ contro il Milan)

10) NICOLAS GONZALEZ (Fiorentina): 35.21 km/h(alla 8^ contro il Venezia)