Serie A, i migliori attaccanti ancora in attività: Immobile sul podio

La Serie A è anche il campionato dei grandi attaccanti. Non solo i grandi bomber del passato, il campionato italiano vanta attualmente grandi centravanti come Ibrahimovic e la Scarpa d'Oro in carica Ciro Immobile. Proprio il numero 17 della Lazio, con 137 gol nella massima serie italiana, è al terzo posto nella classifica degli attaccanti più prolifici in attività. Davanti a lui, soltanto Ibra con una rete in più (138) e Quagliarella (168). Da segnalare che Immobile è rispettivamente 9 e 7 anni più giovane dei due citati in precedenza e dunque ha tutto il tempo per recuperarli e superarli. Nella classifica stilata da Transfermarkt.it, seguono Mertens, Pandev, Belotti e Palacio.

LA CLASSIFICA COMPLETA

Quagliarella 168

Ibrahimovic 138

Immobile 137

Mertens 95

Pandev 95

Belotti 90

Palacio 89

Ilicic 87

Dybala 84

Duvan Zapata 83