Serie A, il Bologna vince in rimonta e fa sprofondare il Crotone di Cosmi

Il cambio di panchina nel Crotone sembrava avesse dato quella scossa ai giocatori e all'ambiente utili per risalire la china, ma gli ultimi risultati ottenuti stanno dimostrando il contrario. Serse Cosmi, con la partita di oggi contro il Bologna in casa, ha ottenuto una vittoria e tre sconfitte da quando guida i calabresi, nonostante le prestazioni siano state buone. Oggi sembrava che i padroni di casa potessero conquistare i tre punti in maniera abbastanza tranquilla: il Bologna non è sceso praticamente in campo e Messias al 32' e Simy su rigore al 40' ne hanno approfittato per far chiudere il primo tempo al Crotone in vantaggio sul 2-0. Nel secondo tempo le cose sono cambiate, anche grazie ai cambi effettuati da Mihajlovic. Al 62' Soumaoro ha realizzato il gol del 2-1, poi dopo 8 minuti Schouten ha pareggiato. Nei minuti finali, all'84' per la precisione, Skov Olsen ha concluso la rimonta: 2-3 e vittoria fondamentale per tirarsi fuori quasi definitivamente dai bassi fondi della classifica. Il Crotone invece rimane il fanalino di coda del campionato con solo 15 punti. Mancano dieci partite alla fine della Serie A e Cosmi deve sbrigarsi se vuole salvare i suoi da quella che ormai sembra un'inevitabile retrocessione.