Serie A, il calendario potrebbe essere sorteggiato in stile Premier: le info

Novità in vista per quanto riguarda il sorteggio del calendario di Serie A. Non tanto per i tempi e il luogo (studi Sky il 29 o 30 luglio), quanto per le modalità. Come riporta calcioefinanza.it, nell'Assemblea di Lega che è andata in scena ieri è stato proposto un nuovo sistema di estrazione dei calendari: la volontà è quella di emulare quello che già avviene per la Premier League, per la quale viene sorteggiato solo il girone d'andata. Nel girone di ritorno tutto cambia e, per esempio, se il derby Lazio-Roma capitasse alla prima giornata, non è detto che poi si ripresenterebbe alla ventesima. Ci sarebbe poi un'ulteriore novità: secondo la proposta, le varie giornate andrebbero “rimescolate”, evitando così che si ripetano uguali tra andata e ritorno. Per esempio, se nello stesso turno del girone d'andata venissero sorteggiati due big match come Juventus-Napoli e Milan-Inter, al ritorno si cercherebbe di distribuirli in giornate differenti. La proposta sarà valutata e votata lunedì prossimo durante la nuova Assemblea di Lega, per il campionato italiano si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione.

LAZIO, FOCUS SU LAZZARI

LAZIO, IL BENVENUTO DEI TIFOSI A LAZZARI

TORNA ALLA HOMEPAGE