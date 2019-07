Serie A, sorteggio del calendario: ecco quando e dove ci sarà

La tappa che dà il via al nuovo campionato è sicuramente il varo del calendario. In quell'occasione c'è il primo assaggio di Serie A e si delineano le date da cerchiare in rosso in vista della stagione 2019-20. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, come deciso oggi in assemblea di Lega A, la cerimonia si svolgerà presso gli studi Sky di Milano Rogoredo il 29 o 30 luglio. Alle ore 19.00 partirà l'evento, accompagnato dalle dichiarazioni di presidenti e dirigenti di tutte le squadre della massima serie.

