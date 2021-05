Serie A, il Crotone di orgoglio vince contro il Verona: allo Scida finisce 2-1

Apparentemente il Monday Night di questa sera tra Crotone e Hellas Verona era una partita con poche motivazioni: gli squali sono già matematicamente retrocessi, mentre gli scaligeri hanno raggiunto la salvezza da tempo e non possono raggiungere i posti per l'Europa. La gara invece si è rivelata piena di stimoli, con voglia di riscatto e di onorare il campionato da ambo le parti. I padroni di casa sono passati subito in vantaggio con Ounas al 2', il raddoppio è arrivato nel secondo tempo, al 75' per la precisione, grazie alla rete di Messias. Il Verona ha accorciato le distanze grazie all'autogol di Molina all'87' che ha decretato il 2-1, ma a poco è servito. Il Crotone, con questi tre punti, ha lasciato l'ultimo posto superando il Parma, mentre la squadra di Juric (espulso nei minuti finali) rimane al decimo posto non sfruttando il pareggio della Sampdoria, attualmente nona a +3.