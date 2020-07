Serie A, il Milan riacciuffa la Spal nel finale ma perde Castillejo

Giunta quasi al termine anche la giornata numero 29 del campionato di Serie A e colpi di scena che non sono mancati nelle gare delle 21:45. Crolla ancora la Fiorentina in casa travolta per 1-3 dal Sassuolo: doppietta di Defrel e rete di Muldur, per i viola invece a segno Cutrone. Nella lotta per un posto in Europa League la spunta invece il Verona in un bel match contro il Parma vinto dai veneti per 3-2: a Kulusevski ha risposto Di Carmine, poi Zaccagni per il raddoppio e Gagliolo per il pareggio. A deciderla è il gol di Pessina. Stop anche per il Milan che riesce ad ottenere un pareggio in rimonta in casa della Spal per 2-2. Valoti e un gol fantastico di Floccari siglano il doppio vantaggio vanificato dalla rete di Leao e l’autogol clamoroso di Vicari allo scadere. Nella lotta salvezza invece la spunta la Sampdoria sul Lecce in un match deciso da tre rigori: due siglati da Gaston Ramirez e uno da Mancosu.

